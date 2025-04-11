Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:27, 11 апреля 2025Экономика

Доллар рухнул до самого низкого за 21 месяц уровня

Индекс доллара США впервые с июля 2023 года рухнул ниже 100 пунктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

На фоне развязанных президентом США Дональдом Трампом торговых войн индекс доллара в ходе торгов 10 апреля впервые с июля 2023 года рухнул ниже 100 пунктов, то есть опустился до минимума за 21 месяц. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, которые приводит CNBC.

Индикатор демонстрирует курс доллара по отношению к шести валютам — евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Чем он выше, тем сильнее американская валюта по отношению к другим валютам. Снижение доллара сопровождалось распродажей акций и облигаций США.

После победы Трампа на президентских выборах в ноябре прошлого года индекс демонстрировал уверенный рост и даже достиг локального максимума 13 января 2025 года, поднявшись до 110,18 пункта. Однако первые действия республиканца на своем посту потянули валюту вниз, а объявление импортных пошлин в отношении почти всех стран мира ускорило процесс.

Главной проблемой политики Трампа стала хаотичность действий, которая не позволяет инвесторам понять, к чему готовиться уже через несколько дней. В апреле основные фондовые индексы демонстрировали крупнейшие за несколько лет падения, а после — столь же рекордные взлеты, которые сменились новыми падениями.

Так, объявление Трампа о том, что из-за готовности десятков стран мира провести переговоры с США он снижает импортные пошлины в отношении всех стран, кроме Китая, до базового уровня в 10 процентов, привело к резкому росту курсов акций после многодневных распродаж. Однако дальнейшее уточнение, что тарифы в отношении Китая достигнут уровня 145 процентов, снова обвалило рынок.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это даже не садизм, хуже». Российский военный попал в плен к «Правому сектору» и рассказал о пережитых пытках

    Симоньян призвала запретить YouTube как разносчик зараз

    Европейские лидеры приедут к Си Цзиньпину на поклон

    МИД России назвал условия для прямых переговоров с Украиной

    Девушка уличила партнера в измене благодаря умному звонку и пришла в ужас

    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в курском приграничье

    Доллар рухнул до самого низкого за 21 месяц уровня

    Стало известно о попытках ВСУ возвести новые рубежи обороны в Сумской области

    Евросоюз и Китай решили установить минимальные цены на электрокары вместо пошлин

    Раскрыты итоги переговоров России и США в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше