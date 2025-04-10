Американский фондовый рынок снова начал падать

Индекс Nasdaq снижается на торгах 10 апреля на 3,3 %

Основные американские фондовые индексы начали сессию четверга снижением. Как пишет Reuters, вчерашний взлет после заявления президента Дональда Трампа о корректировке позиции по поводу пошлин на импорт, последовавший за несколькими днями обвала, сменился новым падением.

Dow Jones опускался на 1,66 процента, S&P 500 — на 2,12 процента, Nasdaq — на 2,69 процента. К моменту написания заметки все индексы ускорили падение, снижаясь до 2,11, 2,66 и 3,32 процента соответственно.

Вечером 9 апреля Трамп объявил о решении оставить на 90 дней на уровне 10 процентов пошлины для стран, не ответивших на ранее объявленные им меры. В отношении Китая, который «проявил неуважение к мировым рынкам», он поднял тарифы до суммарных 125 процентов. Объясняя принятое решение, президент США сослался на «довольно мрачную» ситуацию на рынках и на то, что «люди стали чересчур паниковать» и «немного бояться».

Несмотря на то, что речь не идет об отмене запущенной системы торговых ограничений, его слова дали толчок к массовым покупкам ценных бумаг на мировых рынках, в ходе которых выросла в том числе и стоимость российских акций.