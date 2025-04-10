Российский фондовый рынок взлетел

Индекс Мосбиржи вырос более чем на 150 пунктов в начале торгов

В начале торгов в четверг, 10 апреля, российский фондовый рынок вслед за азиатскими площадками резко растет. Индекс Мосбиржи в первые минуты взлетел на 150 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме индекс доходил до 2801 пункта, в последний раз на таком уровне он находился 4 апреля. На минимуме накануне он опускался ниже 2600 пунктов.

Главным поводом для такой динамики стало заявление президента США Дональда Трампа о пересмотре подхода к введению импортных пошлин против почти всех стран мира. Уже после того, как основная сессия Мосбиржи завершилась, глава Белого дома сообщил об изменении политики введения пошлин из-за того, что «люди стали немного бояться».

Речь идет о том, что ставка для всех стран на 90 дней снижается до базового уровня в 10 процентов, хотя для многих торговых партнеров США, в том числе крупных, размер тарифов был в несколько раз выше. Единственным исключением стал Китай, для него ставка выросла до 125 процентов, что Трамп объяснил несговорчивостью Пекина.

Несмотря на то что речь не идет об отмене тарифной политики, такое смягчение стало первым позитивом за неделю, что послужило толчком к массовым покупкам ценных бумаг. Инвесторы начали предполагать, что администрация США все-таки нацелена на переговоры для установления более адекватных требований и снижения пошлин. Соответственно, на снижении опасений по поводу мирового роста растут цены на нефть, что влияет на стоимость российских активов.

