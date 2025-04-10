Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:40, 10 апреля 2025Экономика

Российский фондовый рынок взлетел

Индекс Мосбиржи вырос более чем на 150 пунктов в начале торгов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

В начале торгов в четверг, 10 апреля, российский фондовый рынок вслед за азиатскими площадками резко растет. Индекс Мосбиржи в первые минуты взлетел на 150 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме индекс доходил до 2801 пункта, в последний раз на таком уровне он находился 4 апреля. На минимуме накануне он опускался ниже 2600 пунктов.

Главным поводом для такой динамики стало заявление президента США Дональда Трампа о пересмотре подхода к введению импортных пошлин против почти всех стран мира. Уже после того, как основная сессия Мосбиржи завершилась, глава Белого дома сообщил об изменении политики введения пошлин из-за того, что «люди стали немного бояться».

Речь идет о том, что ставка для всех стран на 90 дней снижается до базового уровня в 10 процентов, хотя для многих торговых партнеров США, в том числе крупных, размер тарифов был в несколько раз выше. Единственным исключением стал Китай, для него ставка выросла до 125 процентов, что Трамп объяснил несговорчивостью Пекина.

Несмотря на то что речь не идет об отмене тарифной политики, такое смягчение стало первым позитивом за неделю, что послужило толчком к массовым покупкам ценных бумаг. Инвесторы начали предполагать, что администрация США все-таки нацелена на переговоры для установления более адекватных требований и снижения пошлин. Соответственно, на снижении опасений по поводу мирового роста растут цены на нефть, что влияет на стоимость российских активов.

    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС. Среди наблюдавших могли быть его родственники

    Россияне стали реже ходить в кинотеатры

    Раскрыты подробности хода переговоров России и США в Стамбуле

    Российская медсестра увидела в окно потерявшего сознание прохожего и спасла ему жизнь

    В России начали закрываться китайские автосалоны

    Ученик российской гимназии захотел авто из Дубая и выманил у одноклассника миллионы рублей

    Арестованная ректор ПсковГУ потратила 14 миллионов рублей на проживание в гостинице

    Стало известно о создании российского морского дрона-камикадзе «Марлин»

    Дрон влетел в стекло вывозившего из курского приграничья жителей авто и попал на видео

    Лавров пошутил про настойки во время переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше