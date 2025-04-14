Рублю спрогнозировали резкое ослабление к доллару из-за торговых войн

Аналитик Прикладова: Курс доллара может вырасти до 100 рублей из-за пошлин США

Курс российской валюты может резко ослабеть к американской при длительном сохранении глобальных взаимных пошлин. Об этом предупредила доцент РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова, ее слова приводит РИА Новости.

Прикладова отметила, что ужесточение таможенной политики США уже привело к значительному снижению мировых цен на нефть. В среднесрочной перспективе этот фактор может негативным образом отразиться на котировках российской валюты. Взаимные пошлины, введенные властями Соединенных Штатов и Китая, с большой долей вероятности приведут к замедлению темпов роста экономики КНР. В результате потребность Пекина в энергоресурсах (преимущественно в нефти) может упасть, что еще сильнее ударит по глобальным котировкам сырья, добавила Прикладова.

При таком раскладе, допустила аналитик, курс доллара может превысить психологическую отметку в 100 рублей. При самом негативном сценарии котировки американской валюты достигнут максимального за последние несколько лет уровня в 120 рублей. «Возможен доллар за 100 с лишним, можем вернуться к показателям марта 2022 года», — заключила Прикладова.

Ранее биржевая стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals упала ниже 50 долларов за баррель и достигла минимума с июня 2023 года. Таким образом, цены на этот сорт оказались гораздо меньше установленного странами «Большой семерки» (G7) потолка. На этом фоне владельцы западных танкеров, как отмечало агентство Bloomberg, стали чаще перевозить российское сырье из балтийских и черноморских портов.

Рубль же пока не перешел к резкому ослаблению к доллару. Котировки американской валюты на рынке Форекс 14 апреля, напротив, демонстрировали снижение и падали ниже 82 рублей впервые с 19 марта. Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов, включая низкие объемы импорта на фоне низкой потребительской активности россиян и сохраняющийся оптимизм участников рынка по поводу перспектив переговоров РФ и США о прекращении боевых действий на Украине. Впрочем, старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко допустила, что в обозримой перспективе соотношение сил в валютной паре рубль/доллар может резко измениться. В течение полугода, полагает она, котировки американской валюты могут подняться до 100 рублей из-за ожидаемого снижения цен на основные экспортные товары РФ.