Западные танкеры стали активнее перевозить российскую нефть

Bloomberg: Доля перевозок нефти РФ западными танкерами выросла в начале апреля

В начале апреля 2025 года доля морских перевозок российской нефти западными танкерами выросла до 43 процентов от количества судов, которые уже загружены в портах на Балтике и в Черном море или забронированы в этом месяце. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные отслеживания судов.

Подобную динамику эксперты связали в первую очередь с заметным снижением цен на российское сырье. Страны «Большой семерки» (G7) запретили западным компаниям перевозить и страховать суда с нефтью РФ, если ее стоимость превышает 60 долларов за баррель. Однако в последнее время цены на российское сырье упали ниже этой отметки, что позволило логистическим и страховым фирмам в меньшей степени опасаться риска попасть под санкции.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus сообщило, что цены на основной экспортный сорт российской нефти Urals упали ниже 50 долларов за баррель. Столь низких значений не наблюдалось на рынке с июня 2023 года. Таким образом, стоимость сырья РФ оказалась ниже установленного G7 потолка более чем на 10 долларов.

До недавнего времени, отмечает Bloomberg, потолок цен вынуждал Россию перевозить свою нефть в обход действующих санкционных ограничений. На теневой флот по-прежнему приходится почти весь экспорт из тихоокеанских и арктических портов РФ, однако в случае с поставками через Балтийское и Черное моря ситуация начала постепенно меняться на фоне падения цен на российское сырье. Если в январе-марте доля перевозок на западных танкерах или суднах, застрахованных западными компаниями, составляла порядка 30 процентов, то в начале апреля — поднялась более чем на 10 процентных пунктов.