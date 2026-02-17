Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:55, 17 февраля 2026Экономика

Оценено увеличение запасов золота в российских банках

«Интерфакс»: Банки РФ увеличили запасы драгметаллов на 22,9 тонны
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Запасы драгоценных металлов в российских банках на начало 2026 года оценивались в 664 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) РФ сообщает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, исходя из учетных цен ЦБ, речь идет о 60,9 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте, что «с некоторыми допущениями» позволяет оценить годовой рост запасов российских банков в пересчете на золото в 22,9 тонны.

Речь идет о регулярно меняющемся показателе, который рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни, но его рост за год на 60 процентов все же иллюстрирует масштабы запасов банков, говорится в публикации.

Учетные цены драгметаллов рассчитываются Банком России каждый рабочий день исходя из действующих по состоянию на 15:30 по московскому времени. Показатель золота, установленный на 18 февраля, снизился на 38 рублей за грамм, до примерно 12 267 рублей.

Ранее также стало известно, что объем российских золотых резервов в январе превысил 400 миллиардов долларов, оказавшись на рекордных уровнях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закрыть рот и не подыгрывать России». В украинской делегации на переговорах в Женеве произошел раскол. Кто захотел быстрый мир?

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    Россиянка села за бойню из-за быка

    Скабеева сравнила происходящее на переговорах в Женеве с басней Крылова

    Дочь Гвинет Пэлтроу показала усыпанное прыщами лицо

    Буданов пришел на переговоры с магическим оберегом

    Подмосковье накроет снегом

    Бобр решил построить хату у элитного ЖК в Петербурге

    В России появится новый брутальный внедорожник из Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok