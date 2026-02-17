Оценено увеличение запасов золота в российских банках

«Интерфакс»: Банки РФ увеличили запасы драгметаллов на 22,9 тонны

Запасы драгоценных металлов в российских банках на начало 2026 года оценивались в 664 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) РФ сообщает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, исходя из учетных цен ЦБ, речь идет о 60,9 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте, что «с некоторыми допущениями» позволяет оценить годовой рост запасов российских банков в пересчете на золото в 22,9 тонны.

Речь идет о регулярно меняющемся показателе, который рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни, но его рост за год на 60 процентов все же иллюстрирует масштабы запасов банков, говорится в публикации.

Учетные цены драгметаллов рассчитываются Банком России каждый рабочий день исходя из действующих по состоянию на 15:30 по московскому времени. Показатель золота, установленный на 18 февраля, снизился на 38 рублей за грамм, до примерно 12 267 рублей.

Ранее также стало известно, что объем российских золотых резервов в январе превысил 400 миллиардов долларов, оказавшись на рекордных уровнях.