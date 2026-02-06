Реклама

Экономика
17:09, 6 февраля 2026Экономика

Золотые резервы России установили рекорд

Объем российских золотых резервов в январе 2026 года превысил $400 миллиардов
Вячеслав Агапов

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Объем российских золотых резервов в январе 2026 года превысил 400 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает РИА Новости.

Вложения в драгоценный металл в начале года поднялись на 23,3 процента, благодаря чему резервы достигли рекордных 402,7 миллиарда долларов.

С начала 2026-го доля золота в резервах выросла с 43,3 до 48,3 процента. Это наибольший уровень с января 1995 года, когда удельный вес золота составлял 54,8 процента.

По данным на конец января международные резервы России выросли до очередного исторического максимума, составившего 826,8 миллиарда долларов. Только за одну неделю показатель увеличился на 39,9 миллиарда долларов или 3,023 триллиона рублей по текущему официальному курсу ЦБ. Рост на 5,1 процента произошел в основном из-за положительной переоценки, указал регулятор.

