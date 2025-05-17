Физиогномист Панкратов: Зеленский на саммите в Тиране демонстрировал высокомерие

Психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с aif.ru оценил выражение лица президента Украины Владимира Зеленского во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в столице Албании Тиране. По его мнению, политик демонстрировал высокомерие и превосходство.

«Зеленский преисполнен высокомерием и тщеславием. Все ему должны, и он это знает», — заявил физиогномист.

Он добавил, что украинский лидер больше напоминал кинокритика, который вот-вот начнет оценивать игру других участников. Эксперт указал, что поведение главы государства показывает, что он готов отыграть политическую роль до конца, вне зависимости от итогов встречи.

Зеленский прибыл на мероприятие в Тиране 16 мая. В столице Албании украинского лидера, как и других участников мероприятия, встретил премьер-министр страны Эди Рама.

