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04:38, 17 мая 2025Россия

Физиогномист оценил выражение лица Зеленского на саммите в Албании

Физиогномист Панкратов: Зеленский на саммите в Тиране демонстрировал высокомерие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: President of Ukraine / Globallookpress.com

Психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с aif.ru оценил выражение лица президента Украины Владимира Зеленского во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в столице Албании Тиране. По его мнению, политик демонстрировал высокомерие и превосходство.

«Зеленский преисполнен высокомерием и тщеславием. Все ему должны, и он это знает», — заявил физиогномист.

Он добавил, что украинский лидер больше напоминал кинокритика, который вот-вот начнет оценивать игру других участников. Эксперт указал, что поведение главы государства показывает, что он готов отыграть политическую роль до конца, вне зависимости от итогов встречи.

Зеленский прибыл на мероприятие в Тиране 16 мая. В столице Албании украинского лидера, как и других участников мероприятия, встретил премьер-министр страны Эди Рама.

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