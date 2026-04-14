19:49, 14 апреля 2026

Граждане Молдавии создали петицию с требованием лишить Санду наград и званий

В Молдавии создали петицию с требованием лишить Санду наград и званий
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Граждане Молдавии создали петицию с требованием лишить президента страны Майю Санду наград и почетных званий. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации отмечается, что подписавшие петицию просят отмену или пересмотр наград и почетных званий, присужденных Майе Санду, поскольку основания для их присуждения — содействие демократии, верховенству права и европейским ценностям — больше не соответствуют реальности, задокументированной международными авторитетными органами.

Также в петиции указано, что общая сумма наград Санду составила более 165 тысяч евро.

Депутат парламента Молдавии, лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк обратился к президенту страны Майе Санду из-за похищения гражданина республики силовиками Украины.

