16:04, 14 апреля 2026

К Санду обратились из-за похищения силовиками Украины человека из Молдавии

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Депутат парламента Молдавии, лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк обратился к президенту страны Майе Санду из-за похищения гражданина республики силовиками Украины. Об этом сообщает «Sputnik Молдова» в своем Telegram-канале.

По его словам, гражданин Молдавии Василе Украинчук из Бричанского района поехал на Украину к родственникам. На границе он был принудительно вывезен украинскими силовиками и мобилизован.

Причина — Украинчук подавал запрос о получении гражданства Украины, но получил отказ. Когда же он въехал в страну, его задержали. «Кто подавал заявление на получение украинского гражданства, автоматически считаются подлежащими мобилизации», — приводит причину Костюк.

Ранее депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов заявил, что Кишинев готовит готовить попытку «цветной революции» в непризнанной республике. По его словам, речь идет о создании механизмов влияния через так называемый фонд конвергенции, который официально заявлен как инструмент экономической реинтеграции региона.

    Последние новости

    Зеленский рассказал о «мегасделке» с Германией

    Буданов высказался о компетентности российских переговорщиков

    Россиянин в котельной поджег и изнасиловал сестру

    Фон дер Ляйен обсудила с Мадьяром первоочередные задачи

    В сети возмутились появлением 12-летней дочери Ким Кардашьян на Coachella

    Иностранец спустил штаны с двух женщин в Таиланде и объяснил поступок фразой «был пьян»

    Виктория Боня обратилась к Путину «от лица народа»

    Мэр российского города объяснил смысл завоза мигрантов из Сенегала

    Российские бронежилеты с повышенной защитой от осколков направят на апробацию

    К Санду обратились из-за похищения силовиками Украины человека из Молдавии

    Все новости
