К Санду обратились из-за похищения силовиками Украины человека из Молдавии

Костюк обратился к Санду из-за похищения гражданина Молдавии силовиками Украины

Депутат парламента Молдавии, лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк обратился к президенту страны Майе Санду из-за похищения гражданина республики силовиками Украины. Об этом сообщает «Sputnik Молдова» в своем Telegram-канале.

По его словам, гражданин Молдавии Василе Украинчук из Бричанского района поехал на Украину к родственникам. На границе он был принудительно вывезен украинскими силовиками и мобилизован.

Причина — Украинчук подавал запрос о получении гражданства Украины, но получил отказ. Когда же он въехал в страну, его задержали. «Кто подавал заявление на получение украинского гражданства, автоматически считаются подлежащими мобилизации», — приводит причину Костюк.

Ранее депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов заявил, что Кишинев готовит готовить попытку «цветной революции» в непризнанной республике. По его словам, речь идет о создании механизмов влияния через так называемый фонд конвергенции, который официально заявлен как инструмент экономической реинтеграции региона.

