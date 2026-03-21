11:03, 21 марта 2026

Молдавию обвинили в подготовке «цветной революции» в Приднестровье

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Власти Молдавии могут готовить попытку «цветной революции» в Приднестровье. С таким заявлением выступил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов, комментируя последние инициативы Кишинева. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сафонова, речь идет о создании механизмов влияния через так называемый фонд конвергенции, который официально заявлен как инструмент экономической реинтеграции региона. Однако, как утверждает депутат, часть средств может быть направлена на финансирование отдельных организаций, экспертов и общественных структур, что, по его мнению, повторяет сценарии вмешательства, применявшиеся ранее в других странах.

Сафонов считает, что подобные действия могут быть направлены на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов в Приднестровье, намеченных на декабрь. Он не исключил попыток организации протестов и срыва голосования под политическими лозунгами.

При этом депутат выразил уверенность, что реализовать подобный сценарий в регионе не удастся. В Приднестровье, подчеркнул он, отсутствует общественный запрос на политическую интеграцию с Кишиневом, несмотря на усилия молдавских властей.

Ранее в Молдавии приняли в I чтении проект денонсации соглашения о создании СНГ.

