Парламент Молдавии проголосовал за проект денонсации соглашения о создании СНГ

В Молдавии приняли в I чтении проект денонсации соглашения о создании СНГ

Парламент Молдавии принял в первом чтении проект денонсации соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Проект принят в первом чтении», — заявил спикер парламента Игорь Гросу. Отмечается, что рассмотрение проекта пройдет в двух чтениях.

11 марта правительство Молдавии одобрило денонсацию основных договоров, являющихся правовой основой членства страны в рамках СНГ.

Решение затронуло Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, Протокол к настоящему соглашению от 21 декабря 1991 года, а также Устав СНГ, принятый в Минске 22 января 1993 года.