Бывший СССР
21:01, 20 марта 2026

Парламент Молдавии проголосовал за проект денонсации соглашения о создании СНГ

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Парламент Молдавии принял в первом чтении проект денонсации соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Проект принят в первом чтении», — заявил спикер парламента Игорь Гросу. Отмечается, что рассмотрение проекта пройдет в двух чтениях.

11 марта правительство Молдавии одобрило денонсацию основных договоров, являющихся правовой основой членства страны в рамках СНГ.

Решение затронуло Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, Протокол к настоящему соглашению от 21 декабря 1991 года, а также Устав СНГ, принятый в Минске 22 января 1993 года.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина отреагировал на данные о предложении России США

    Украинцев опросили об отказе от Донецкой области

    Украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из Славянска

    На Украине высказались о проведении президентских выборов в 2026 году

    Появились подробности возможного теракта в Чехии

    Хайди Клум снялась в нарядах из мусорных пакетов для журнала

    Российская певица решила избавиться от квартиры в Дубае

    Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

    В Германии заявили о мощном ударе по Украине

    Назван повышающий риск смертельных заболеваний популярный продукт

    Все новости
