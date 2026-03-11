Молдавия сделала шаг по выходу из СНГ

Правительство Молдавии одобрило денонсацию основных договоров СНГ

Правительство Молдавии одобрило денонсацию основных договоров, являющихся правовой основой членства страны в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Новый шаг Кишинева по выходу из организации был принят на заседании кабинета министров республики, передает Telegraph.md.

Решение затронуло Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, Протокол к настоящему соглашению от 21 декабря 1991 года, а также Устав СНГ, принятый в Минске 22 января 1993 года.

«Этим решением Республика Молдова инициировала процедуру окончательного выхода из состава уставных органов СНГ (...) а также с учетом новых стратегических направлений и приоритетов Республики Молдова как государства-кандидата на вступление в Европейский Союз», — сообщает Telegraph.

19 января министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что страна выйдет из состава СНГ после денонсации ключевых соглашений Содружества. «После их официальной отмены наша страна юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше», — сообщил он.

Публичный курс о денонсации Кишиневом соглашений СНГ впервые провозгласил премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну в начале своего мандата. По его словам, пересмотр документов является одной из целей новго молдавского правительства. Молдавия является членом СНГ с 1994 года, а с 2022-го руководство республики начало заявлять о выходе из содружества.

