20:39, 19 января 2026Бывший СССР

Одна страна выйдет из СНГ

Молдавия выйдет из СНГ после денонсации ключевых соглашений
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Молдавия выйдет из состава стран Содружества Независимых Государств (СНГ) после денонсации ключевых соглашений о вхождении в организацию. Об этом сообщил глава МИД республики Михай Попшой, передает ТАСС.

«Молдова начала процедуру денонсации трех ключевых соглашений, которые лежат в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств, — Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения. После их официальной отмены наша страна юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше», — сказал он.

Чиновник отметил, что соответствующие документы будут направлены в парламент республики для окончательного утверждения.

Молдавия является членом СНГ с 1994 года. В 2022-м руководство республики начало постепенную денонсацию соглашений, параллельно заявляя о выходе из содружества.

До этого выход Молдавии из соглашений СНГ допустил премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну. По его словам, пересмотр документов является одной из целей молдавского правительства.

