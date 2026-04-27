Кардиолог предупредил о связанных с поздним ужином рисках

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:29, 27 апреля 2026

Кардиолог Вечтомов: Поздний ужин провоцирует повышение давления
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey Zhorov / Shutterstock / Fotodom

Терапевт и кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов рассказал, как поздние ужины сказываются на здоровье сердечно-сосудистой системы. Об связанной с этой привычкой опасности врач предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Как отметил Вечтомов, поздний ужин, особенно если он обильный, жирный или соленый, может спровоцировать повышение артериального давления ночью, когда организм должен находиться в состоянии покоя. Это создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

«В ночное время обмен веществ естественным образом замедляется, поэтому пища переваривается хуже. Это может приводить к повышению уровня глюкозы и жиров в крови, что со временем становится фактором риска для сердца», — добавил кардиолог.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Кроме того, регулярные поздние ужины увеличивают риск лишнего веса, который, в свою очередь, напрямую повышают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. По словам Вечтомова, привычка есть поздно вечером также может быть связана и с более высоким риском ишемической болезни сердца и нарушений липидного обмена.

Ранее кардиолог Денис Соколов предупредил, что чашка кофе может спровоцировать подъем артериального давления. По его словам, такая реакция на напиток чаще встречается у пожилых людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    МИД отреагировал на атаки Украины на ЗАЭС

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Сплавляющегося по реке на бревне щенка спасли в российском регионе

    Манипуляторам с Московской биржи избрали меру пресечения

    Бледанс призвала приучать детей к физическому труду

    ЦБ намерен ужесточить одно требование к российским банкам

    Телезвезду выгнали из шоу из-за аккаунта возлюбленной на OnlyFans

    Руководство США не захотело видеть сборную Ирана на ЧМ-2026

    Стало известно о новой жертве напавшего с ножом на художницу в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok