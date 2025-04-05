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14:34, 5 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач посоветовала россиянам самый полезный весной продукт. Его цена — от 650 рублей за килограмм

Гастроэнтеролог Крылова назвала спаржу самым полезным весенним продуктом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Однозначно назвать самый полезный весенний продукт достаточно сложно, поскольку необходимо учитывать состояние здоровья, индивидуальные непереносимости и личные предпочтения человека, рассказала гастроэнтеролог, терапевт и ведущий специалист сети клиник «Семейная» Светлана Крылова. Однако она выделила из списка сезонных овощей один продукт, который обладает множеством полезных свойств и доступен, в том числе и по цене, именно весной.

Самым полезным весенним продуктом смело можно назвать спаржу. Она содержит пребиотик инулин, клетчатку, фолиевую кислоту, витамины С и Е, необходимые для хорошего пищеварения и здоровья ЖКТ. Немаловажно, что этот продукт хорошо переносится людьми синдромом раздраженного кишечника

Светлана Крыловаврач-гастроэнтеролог, терапевт

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Крылова рекомендовала есть спаржу в качестве самостоятельного блюда или включить ее в состав салатов. Приготовить ее можно различными способами: сварить, пожарить, запечь или приготовить на гриле. В то же время, несмотря на множество полезных свойств спаржи, людям с заболеваниями почек перед ее употреблением стоит проконсультироваться с лечащим врачом, поскольку в ней содержатся способные вызвать развитие подагры вещества пурины, предупредила гастроэнтеролог.

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Врач посоветовала россиянам самый полезный весной продукт. Его цена — от 650 рублей за килограмм

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