Гастроэнтеролог Крылова назвала спаржу самым полезным весенним продуктом

Однозначно назвать самый полезный весенний продукт достаточно сложно, поскольку необходимо учитывать состояние здоровья, индивидуальные непереносимости и личные предпочтения человека, рассказала гастроэнтеролог, терапевт и ведущий специалист сети клиник «Семейная» Светлана Крылова. Однако она выделила из списка сезонных овощей один продукт, который обладает множеством полезных свойств и доступен, в том числе и по цене, именно весной.

Самым полезным весенним продуктом смело можно назвать спаржу. Она содержит пребиотик инулин, клетчатку, фолиевую кислоту, витамины С и Е, необходимые для хорошего пищеварения и здоровья ЖКТ. Немаловажно, что этот продукт хорошо переносится людьми синдромом раздраженного кишечника Светлана Крылова врач-гастроэнтеролог, терапевт

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Крылова рекомендовала есть спаржу в качестве самостоятельного блюда или включить ее в состав салатов. Приготовить ее можно различными способами: сварить, пожарить, запечь или приготовить на гриле. В то же время, несмотря на множество полезных свойств спаржи, людям с заболеваниями почек перед ее употреблением стоит проконсультироваться с лечащим врачом, поскольку в ней содержатся способные вызвать развитие подагры вещества пурины, предупредила гастроэнтеролог.