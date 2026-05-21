ГВ «Север» показала зачистку села Большая Рыбица

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российской группировки войск (ГВ) «Север» продолжают зачистку населенного пункта Большая (Великая) Рыбица. Кадрами «северяне» поделились в Telegram-канале «Северный ветер».
Российские дроноводы проводили разведку территории Сумской области, в ходе которой был вскрыт и уничтожен очередной пикап противника.
По данным радиоперехватов, в машине находились материальные средства, необходимые врагу.
«Наши операторы БПЛА внесли коррективы в планы противника и сожгли пикап ВСУ вместе со всеми припасами», — написали военные.
«Северяне» напомнили, что Большая Рыбица стала еще одним населенным пунктом в зоне ответственности Российской армии. Еще совсем недавно поселок считался тылом ВСУ, а сегодня уже находится фактически на линии боевого соприкосновения.
