ГВ «Север» показала зачистку села Большая Рыбица

Дроноводы ГВ «Север» показали зачистку села Большая Рыбица в Сумской области

Telegram-канал «Северный Ветер»

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российской группировки войск (ГВ) «Север» продолжают зачистку населенного пункта Большая (Великая) Рыбица. Кадрами «северяне» поделились в Telegram-канале «Северный ветер».

Российские дроноводы проводили разведку территории Сумской области, в ходе которой был вскрыт и уничтожен очередной пикап противника.

По данным радиоперехватов, в машине находились материальные средства, необходимые врагу.

«Наши операторы БПЛА внесли коррективы в планы противника и сожгли пикап ВСУ вместе со всеми припасами», — написали военные.

«Северяне» напомнили, что Большая Рыбица стала еще одним населенным пунктом в зоне ответственности Российской армии. Еще совсем недавно поселок считался тылом ВСУ, а сегодня уже находится фактически на линии боевого соприкосновения.

Ранее российский дрон уничтожил в Сумской области редкого британского «зверя».