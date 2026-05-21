Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:41, 21 мая 2026Бывший СССР

ГВ «Север» показала зачистку села Большая Рыбица

Дроноводы ГВ «Север» показали зачистку села Большая Рыбица в Сумской области
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал «Северный Ветер»

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российской группировки войск (ГВ) «Север» продолжают зачистку населенного пункта Большая (Великая) Рыбица. Кадрами «северяне» поделились в Telegram-канале «Северный ветер».

Российские дроноводы проводили разведку территории Сумской области, в ходе которой был вскрыт и уничтожен очередной пикап противника.

По данным радиоперехватов, в машине находились материальные средства, необходимые врагу.

«Наши операторы БПЛА внесли коррективы в планы противника и сожгли пикап ВСУ вместе со всеми припасами», — написали военные.

«Северяне» напомнили, что Большая Рыбица стала еще одним населенным пунктом в зоне ответственности Российской армии. Еще совсем недавно поселок считался тылом ВСУ, а сегодня уже находится фактически на линии боевого соприкосновения.

Ранее российский дрон уничтожил в Сумской области редкого британского «зверя».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ «поставило» России задачу взять Сумы или Харьков

    В России увидели высокую конкуренцию среди автобрендов

    Связанный с Зеленским бизнесмен подал на него в суд

    На Украине запаниковали от идеи Мерца по членству в ЕС

    В Еврокомиссии сделали прогноз о конфликте на Украине

    Расхождение в показаниях термометров дома и у синоптиков объяснили

    Правящая партия Индии уступила «партии тараканов»

    Глава российской республики раскрыл серьезные последствия атаки ВСУ

    В России рассказали о подразделении украинских «черных вдов»

    Дима Билан повторил образ с «Евровидения» 20-летней давности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok