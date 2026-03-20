Банк России снизил ключевую ставку до минимума с 2023 года

Банк России снизил ключевую ставку с 15,5 до 15 процентов годовых

Совет директоров Банка России по итогам заседания принял решение понизить ключевую ставку с 15,5 до 15 процентов годовых, продолжив начатый в июне прошлого года цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

В последний раз на таком уровне ставка находилась в декабре 2023 года, после чего ее подняли до 16 процентов. Годом ранее в марте показатель оставался на рекордном уровне 21 процент.

Решение ЦБ оказалось ожидаемым. Подавляющее большинство экспертов сходилось на том, что смягчениепродолжится, поскольку инфляция замедляется, а правительство готовится урезать расходы бюджета, что снижает давление на рост цен со стороны спроса.

В пресс-релизе также сказано, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста, устойчивые показатели текущего роста цен остаются в диапазоне 4-5 процентов в пересчете на год.

В Центробанке отмечают, что дальнейшее снижение ключевой ставки будет зависеть от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, неопределенность в отношении которых в последнее время существенно выросла.

Также в регуляторе продолжают считать, что, несмотря на замедление инфляции, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Ранее сообщалось, что в марте у россиян выросли как инфляционные ожидания, так и наблюдаемая инфляция, причем рост зафиксирован как у граждан со сбережениями, так и без них. Такая динамика наблюдается на фоне сообщений Росстата и других ведомств о замедлении роста цен.