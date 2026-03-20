16:09, 20 марта 2026

Ключевую ставку Банка России могли снизить больше

Набиуллина: По поводу решения снизить ключевую ставку до 15 % сложился консенсус
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Ключевую ставку Центробанка (ЦБ) РФ могли снизить 19 марта и больше чем на 0,5 процентных пункта, но в целом по поводу того, чтобы опустить ее именно до 15 процентов годовых в ЦБ сложился «широкий консенсус». Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

Комментируя принятое решение, глава ЦБ уточнила, что предложения оставить ставку на уровне 15,5 процента или опустить ее до 14,5 процента были, но носили «точечный» характер.

Говоря о дальнейших решениях по ставке, Набиуллина пообещала не снижать ее автоматически, поскольку из-за неопределенности, связанной с усилением инфляционного давления в связи с остановкой поставок сырья с Ближнего Востока и уточнения параметров бюджетной политики, для анализа может потребоваться время.

