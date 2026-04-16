В Кремле рассказали об обсуждении ситуации в экономике

Песков: В правительстве есть много предложений по активации экономики страны

В Кремле прокомментировали обсуждение ситуации в экономике страны, которое накануне провел президент РФ Владимир Путин. Такие мероприятия проводятся регулярно, длятся, как правило, несколько часов, и там, в закрытом режиме, звучат самые разные точки зрения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Зачастую бывают и споры, это абсолютно нормальный рабочий процесс», — отметил Песков. По его словам, у членов экономического блока правительства «есть много предложений, с тем чтобы активировать экономику и придать большую динамику развития экономике».

В начале совещания, состоявшегося 15 апреля, Путин сообщил, что ВВП страны сократился в январе-феврале на 1,8 процента, что не соответствует прогнозам не только аналитиков, но и кабмина с ЦБ.

«Рассчитываю услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий», — сказал, в частности, президент.