Бывший СССР
22 мая 2026

Выжившая после удара по Старобельскому колледжу рассказала о своем спасении

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Выжившая после удара по Старобельскому профессиональному колледжу студентка Диана оказалась под завалами. Об этом она рассказала телеканалу РЕН ТВ.

По словам девушки, после первых взрывов ее разбудили другие студентки. Диана попыталась выбежать наружу, но возле комнаты ее придавило плитой.

«Я вышла из комнаты в спешке, и все, дальше у меня просто как во тьме. Я помню, что через время очнулась, вижу, что у меня ноги придавлены, я начинаю кричать», — рассказала студентка.

Диана уточнила, что спасатели услышали ее крики и достали из-под завалов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.

