Небензя жестко высказался в адрес Киева после удара ВСУ по колледжу

Небензя: Атака по спящим детям — еще одно свидетельство трусливой сущности Киева

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время специального заседания Совета безопасности жестко высказался в адрес киевских властей после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Луганской Народной Республике (ЛНР). Расшифровка опубликована на официальном сайте представительства.

«Атака по спящим детям — очередное свидетельство трусливой террористической античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на западе», — заявил Небензя.

Постпред показал всем участникам заседания фотографии разрушенных зданий и отметил, что такое не могло случиться из-за работы противовоздушной обороны (ПВО) и РЭБ.

«Удар не мог быть случайным, три волны беспилотников били в одно и то же место», — подчеркнул дипломат, отметив, что рядом с колледжем нет никаких военных объектов.

ВСУ нанесли прицельный удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в ночь на 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились десятки подростков.