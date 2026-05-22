Более миллиарда человек в мире оказались с психическими расстройствами

Lancet: Более 1,2 миллиарда человек в мире страдают психическими расстройствами

Число людей с психическими расстройствами в мире за последние 30 лет выросло на 95,5 процента и достигло 1,17 миллиарда человек. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале The Lancet.

Международная группа ученых из России, Австралии, США, Китая и других стран провела исследование, в котором изучила 12 видов психических расстройств у мужчин и женщин разных возрастов. Анализ охватил данные из 204 государств за период с 1990 по 2023 год.

Авторы работы пришли к выводу, что в 2023 году психические заболевания стали одной из ключевых проблем мирового здравоохранения независимо от уровня развития стран. По данным исследования, особенно быстро увеличивается число случаев тревожных расстройств, депрессии, дистимии, нервной анорексии, булимии, шизофрении и нарушений поведения.

Ученые также отметили, что чаще всего психические расстройства в 2023 году выявлялись у девушек и женщин в возрасте от 15 до 19 лет.

Для улучшения ситуации специалисты предложили усилить эпидемиологический контроль, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, а также развивать меры профилактики и раннего лечения.

