«Клиенты более верны нам, чем своим женам». Как Барселона превратилась в столицу секс-туризма Европы?

Лента.ру: Барселону назвали столицей сексуального туризма Европы

В 2021 году правительство Испании пообещало сделать проституцию незаконной в течение двух лет. Однако до сих пор около 300 тысяч секс-работниц продолжают продавать свое тело в борделях, на улицах и в квартирах местных городов. При этом особым спросом пользуется сексуальный туризм в Барселоне — секс-индустрия здесь приносит миллиарды евро ежегодно. Как столица Каталонии превратилась в центр плотских утех и раскрепощения всей Европы при действующих запретах на торговлю людьми, и почему сами проститутки защищают бизнес и права на «свободное» тело — в материале «Ленты.ру».

Как популярный курорт стал столицей проституции?

Секс-туризм в Барселоне приносит миллиарды евро от года к году и уступает по масштабам лишь Таиланду и Пуэрто-Рико. Частыми посетителями мегаборделей являются футболисты и бизнесмены. Многие клиенты — приезжие. Повышенный спрос наблюдается среди британских туристов, которые едут в Испанию ради проведения мальчишников или просто в командировку.

Это место из списка к обязательному посещению. Женщины здесь потрясающие и готовы на все ради денег британский путешественник

Оказание интимных услуг в стране официально не считается незаконной деятельностью. Однако правительство находится в процессе ужесточения законодательства против проституции: на бордели накладываются санкции, «пойманных» клиентов штрафуют, а уголовный кодекс государства запрещает сутенерство во всех формах. Но запреты для автономной области на побережье Средиземного моря — Каталонии — оказались неэффективны.

Толпа людей в центре Барселоны на улице Ла Рамбла Фото: Radu Bercan / Shutterstock / Fotodom

На улицах Барселоны можно встретить секс-работниц на любой бюджет. В элитных заведениях района Сантс-Монтжуик толпы женщин стоят в ожидании клиентов — они поправляют прически перед зеркалами и подтягивают нижнее белье, чтобы привлечь платежеспособных. Услуги проституток обходятся в 132 евро (12 тысяч рублей) за полчаса вдвоем или 218 евро (20 тысяч рублей) за час.

Подобные бордели есть по всему городу, включая престижный район Лес-Кортс. При этом в историческом центре Эль-Раваль рядом с «туристической артерией» Ла Рамблой несовершеннолетние девушки из бедных кварталов предлагают 15 минут секса за 21 евро (1,8 тысячи рублей) или оральные услуги за 4,5 евро (415 рублей).

Женщины ожидают клиентов в районе Раваль, Барселона Фото: Gianni Muratore / Legion-media.com

«Британцы оставляют самые большие чаевые»

Испанские секс-работницы защищены законодательством о праве на телесную автономию.

Право на телесную автономию в Испании базируется на Конституции 1978 года. Оно гарантирует право на жизнь и физическую неприкосновенность, право на добровольное согласие, отказ от лечения и доступ к медицинской информации. Эти нормы обеспечивают право принимать решения о собственном теле, включая вопросы репродуктивного здоровья, эвтаназии и других

В ответ на планы правительства криминализировать проституцию женщины создали протестное движение и массово вышли на митинги. С красными зонтами и масками на лицах они прошли по улицам Барселоны, Бильбао и Валенсии, требуя легального статуса для сферы интимных услуг, чтобы получать социальное обеспечение наравне со всеми и законно платить налоги.

Протест работниц секс-индустрии в 2022 году против правительственного закона Испании об отмене интимной сферы услуг Фото: Alberto Sibaja / Legion-media.com

«Никто не имеет права контролировать мое тело. Секс — это соглашение между взрослыми людьми. Если сделать это (проституцию — прим. «Ленты.ру») незаконным, вы отнимаете у меня право распоряжаться собственным телом. В итоге меня просто загонят в еще худшие условия труда», — рассказала The Sun 40-летняя секс-работница Памела.

Ее коллеги — 36-летняя Леа и 45-летняя Валькирия — согласились с подругой. Причинами работы в сфере интим-услуг они называют низкие зарплаты в Испании и необходимость содержать семьи.

Некоторые клиенты более верны нам, чем своим женам Хлоя секс-работница

Многие женщины не скрывают род своей деятельности от близких. Так, семья 19-летней колумбийки Хлои знает, откуда у нее берутся деньги. Девушка не считает свою работу профессиональной карьерой, но занимается сексом с клиентами, чтобы оплатить свое обучение на медсестру. При этом она почти не говорит по-английски, поэтому менеджер борделя договаривается с гостями за нее и объясняет их пожелания, которые обычно включают эротический душ, полноценный секс и бесплатный напиток. «Я обслуживала много англичан. Они оставляют самые большие чаевые, поэтому я их люблю», — добавила Хлоя.

Предоставляющая интимные услуги женщина на улицах Барселоны Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Однако не у всех есть возможность быть откровенными. Сотрудница роскошного борделя Felina в Лес-Кортс, 30-летняя Жасмин родом из Центральной Америкии, вынуждена скрывать свою деятельность. «Никто не знает, чем я занимаюсь. Мне стыдно. Все думают, что я парикмахер. Но через два года я поняла, что мне нужны деньги. Зарплаты в Испании очень низкие, а я должна поддерживать семью дома», — объяснила Жасмин.

Вуду-ритуалы и насилие: как девушек вовлекают в проституцию Испании?

Женщина в откровенном наряде на улице города Фото: WIN-Initiative / Neleman / Getty Images

Комфортные условия в развитой секс-индустрии Испании — исключение, а не правило. Большинство женщин попадают в Барселону обманным путем: латиноамериканкам обещают нормальную работу, африканок запугивают. По словам главы отдела по борьбе с гендерным насилием Ковы Альварес Диас, многие банды «готовят» женщин к предстоящей работе — их насилуют и эмоционально ломают. «В Нигерии перед отправкой проводят вуду-ритуалы для контроля. Очень юные девушки, младше 18 лет, часто просто исчезают», — отметила Диас.

Барселона — центр эксплуатации женщин всех рас и возрастов

Нурия Гонсалес Лопес адвокат по правам человека

Борются за права проституток такие организации, как Fundacio Surt — каталонское социальное предприятие, которое помогает женщинам спастись от секс-рабства. Одними из спасенных компанией оказались две женщины из Южной Америки — 42-летняя Сара и мать двоих детей 38-летняя Дженнифер. Им предложили работу в сфере обслуживания, а в Эль-Равале принудили к торговле телом. В полицию потерпевшие боялись обратиться. «Я была на грани жизни и смерти. Теперь, когда все позади, мне спокойнее», — призналась Дженнифер.

Еще одной тактикой против секс-индустрии в Барселоне стал деанонимизация клиентов борделей. Власти муниципалитета Гава начали рассылать на домашние адреса туристов официальные письма с уведомлениями о штрафе за потребление сексуальных услуг, размер которого достигает 3450 евро (316,4 тысячи рублей). Чаще всего такие сообщения попадают в руки жен провинившихся путешественников. Мера оказалось настолько эффективной, что клиенты двух мегаборделей рядом с городом разбежались, и заведения закрыли.

Но пока что столица Каталонии остается главным европейским направлением для секс-туров.

«Проституция в Равале превратила Барселону в столицу секс-туризма. На туристических форумах она упоминается как дешевое и доступное место, где дозволено почти все», — подытожила адвокат по правам человека Нурия Гонсалес Лопес.