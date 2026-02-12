«Клиенты более верны нам, чем своим женам». Как Барселона превратилась в столицу секс-туризма Европы?

В 2021 году правительство Испании пообещало сделать проституцию незаконной в течение двух лет. Однако до сих пор около 300 тысяч секс-работниц продолжают продавать свое тело в борделях, на улицах и в квартирах местных городов. При этом особым спросом пользуется сексуальный туризм в Барселоне — секс-индустрия здесь приносит миллиарды евро ежегодно. Как столица Каталонии превратилась в центр плотских утех и раскрепощения всей Европы при действующих запретах на торговлю людьми, и почему сами проститутки защищают бизнес и права на «свободное» тело — в материале «Ленты.ру».
Как популярный курорт стал столицей проституции?
Секс-туризм в Барселоне приносит миллиарды евро от года к году и уступает по масштабам лишь Таиланду и Пуэрто-Рико. Частыми посетителями мегаборделей являются футболисты и бизнесмены. Многие клиенты — приезжие. Повышенный спрос наблюдается среди британских туристов, которые едут в Испанию ради проведения мальчишников или просто в командировку.
Это место из списка к обязательному посещению. Женщины здесь потрясающие и готовы на все ради денег
Оказание интимных услуг в стране официально не считается незаконной деятельностью. Однако правительство находится в процессе ужесточения законодательства против проституции: на бордели накладываются санкции, «пойманных» клиентов штрафуют, а уголовный кодекс государства запрещает сутенерство во всех формах. Но запреты для автономной области на побережье Средиземного моря — Каталонии — оказались неэффективны.
На улицах Барселоны можно встретить секс-работниц на любой бюджет. В элитных заведениях района Сантс-Монтжуик толпы женщин стоят в ожидании клиентов — они поправляют прически перед зеркалами и подтягивают нижнее белье, чтобы привлечь платежеспособных. Услуги проституток обходятся в 132 евро (12 тысяч рублей) за полчаса вдвоем или 218 евро (20 тысяч рублей) за час.
Подобные бордели есть по всему городу, включая престижный район Лес-Кортс. При этом в историческом центре Эль-Раваль рядом с «туристической артерией» Ла Рамблой несовершеннолетние девушки из бедных кварталов предлагают 15 минут секса за 21 евро (1,8 тысячи рублей) или оральные услуги за 4,5 евро (415 рублей).
«Британцы оставляют самые большие чаевые»
Испанские секс-работницы защищены законодательством о праве на телесную автономию.
Право на телесную автономию в Испании базируется на Конституции 1978 года. Оно гарантирует право на жизнь и физическую неприкосновенность, право на добровольное согласие, отказ от лечения и доступ к медицинской информации. Эти нормы обеспечивают право принимать решения о собственном теле, включая вопросы репродуктивного здоровья, эвтаназии и других
В ответ на планы правительства криминализировать проституцию женщины создали протестное движение и массово вышли на митинги. С красными зонтами и масками на лицах они прошли по улицам Барселоны, Бильбао и Валенсии, требуя легального статуса для сферы интимных услуг, чтобы получать социальное обеспечение наравне со всеми и законно платить налоги.
«Никто не имеет права контролировать мое тело. Секс — это соглашение между взрослыми людьми. Если сделать это (проституцию — прим. «Ленты.ру») незаконным, вы отнимаете у меня право распоряжаться собственным телом. В итоге меня просто загонят в еще худшие условия труда», — рассказала The Sun 40-летняя секс-работница Памела.
Ее коллеги — 36-летняя Леа и 45-летняя Валькирия — согласились с подругой. Причинами работы в сфере интим-услуг они называют низкие зарплаты в Испании и необходимость содержать семьи.
Некоторые клиенты более верны нам, чем своим женам
Многие женщины не скрывают род своей деятельности от близких. Так, семья 19-летней колумбийки Хлои знает, откуда у нее берутся деньги. Девушка не считает свою работу профессиональной карьерой, но занимается сексом с клиентами, чтобы оплатить свое обучение на медсестру. При этом она почти не говорит по-английски, поэтому менеджер борделя договаривается с гостями за нее и объясняет их пожелания, которые обычно включают эротический душ, полноценный секс и бесплатный напиток. «Я обслуживала много англичан. Они оставляют самые большие чаевые, поэтому я их люблю», — добавила Хлоя.
Однако не у всех есть возможность быть откровенными. Сотрудница роскошного борделя Felina в Лес-Кортс, 30-летняя Жасмин родом из Центральной Америкии, вынуждена скрывать свою деятельность. «Никто не знает, чем я занимаюсь. Мне стыдно. Все думают, что я парикмахер. Но через два года я поняла, что мне нужны деньги. Зарплаты в Испании очень низкие, а я должна поддерживать семью дома», — объяснила Жасмин.
Вуду-ритуалы и насилие: как девушек вовлекают в проституцию Испании?
Комфортные условия в развитой секс-индустрии Испании — исключение, а не правило. Большинство женщин попадают в Барселону обманным путем: латиноамериканкам обещают нормальную работу, африканок запугивают. По словам главы отдела по борьбе с гендерным насилием Ковы Альварес Диас, многие банды «готовят» женщин к предстоящей работе — их насилуют и эмоционально ломают. «В Нигерии перед отправкой проводят вуду-ритуалы для контроля. Очень юные девушки, младше 18 лет, часто просто исчезают», — отметила Диас.
Барселона — центр эксплуатации женщин всех рас и возрастов
Борются за права проституток такие организации, как Fundacio Surt — каталонское социальное предприятие, которое помогает женщинам спастись от секс-рабства. Одними из спасенных компанией оказались две женщины из Южной Америки — 42-летняя Сара и мать двоих детей 38-летняя Дженнифер. Им предложили работу в сфере обслуживания, а в Эль-Равале принудили к торговле телом. В полицию потерпевшие боялись обратиться. «Я была на грани жизни и смерти. Теперь, когда все позади, мне спокойнее», — призналась Дженнифер.
Еще одной тактикой против секс-индустрии в Барселоне стал деанонимизация клиентов борделей. Власти муниципалитета Гава начали рассылать на домашние адреса туристов официальные письма с уведомлениями о штрафе за потребление сексуальных услуг, размер которого достигает 3450 евро (316,4 тысячи рублей). Чаще всего такие сообщения попадают в руки жен провинившихся путешественников. Мера оказалось настолько эффективной, что клиенты двух мегаборделей рядом с городом разбежались, и заведения закрыли.
Но пока что столица Каталонии остается главным европейским направлением для секс-туров.
«Проституция в Равале превратила Барселону в столицу секс-туризма. На туристических форумах она упоминается как дешевое и доступное место, где дозволено почти все», — подытожила адвокат по правам человека Нурия Гонсалес Лопес.