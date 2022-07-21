Работницы испанской секс-индустрии вышли на демонстрацию против нового закона

В Испании прошли демонстрации секс-работниц из-за нового закона о борьбе с проституцией

Работницы испанской секс-индустрии вышли на демонстрацию из-за нового закона о борьбе с проституцией. Об этом сообщает The Objective.

Сотни девушек с красными зонтами и масками на лицах прошли по улицам в Барселоне, Бильбао и Валенсии. Глава Платформы людей, затронутых законом об отмене проституции (PPAA), Сусана Пастор рассказала изданию, что новая норма, предложенная испанским правительством, поставит под угрозу тысячи людей.

«После этого закона мы останемся беззащитны. В это время появятся преступные группировки, будет еще больше изнасилований», — высказалась она против нововведений.

В Платформе уверены, что новый закон «основан на моральном неопуританстве, ложных аргументах и ​​ложной статистике». Работники секс-индустрии утверждают, что информация о принуждении к работе 80 или 90 процентов сотрудников является ложью.

«Мы требуем легализации секс-бизнеса, чтобы мы могли быть связаны с Социальным обеспечением и чтобы они позволили нам платить наши налоги», — заявил один из протестующих.

«Они [члены правительства] показали, что не заинтересованы в том, чтобы знать нас или слушать нас, поэтому у нас нет другого выбора, кроме как сделать так, чтобы нас услышали на улице», — заключила Пастор.

Протесты в Испании начались 22 июня в Феррасе и должны будут завершиться большой демонстрацией 12 сентября у ворот Съезда депутатов.

Ранее верховный суд Индии признал право на юридическую и социальную защиту женщин, которые выбрали проституцию в качестве профессии. Высшая судебная инстанция государства официально постановила, что все проститутки и их дети имеют права на защиту человеческого достоинства, возможность получения образования и другие гарантии, положенные 21-й статьей индийской конституции.