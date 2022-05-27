Индия признала рабочие и социальные права проституток

Верховный суд Индии официально признал право проституток на юридическую защиту государства

Верховный суд Индии признал право на юридическую и социальную защиту женщин, которые выбрали проституцию в качестве профессии. Об этом сообщила индийская газета Asian Age.

Высшая судебная инстанция государства официально постановила, что все проститутки и их дети имеют права на защиту человеческого достоинства, возможность получения образования и другие гарантии, положенные 21-й статьей индийской конституции.

«Защита человеческой порядочности и достоинства распространяется на секс-работников, которые, испытывая на себе всю тяжесть социальной несправедливости, связанной с их работой, устраняются на обочину общества, лишаются своего права на достойную жизнь и возможности обеспечить такое же право своим детям», — говорится в заявлении суда о предоставлении рабочих прав.

Данное постановление является обязательным для ознакомления полиции, перечисленные в документе рекомендации обязывают правоохранительные органы избегать насилия и жестокости в отношении работников сексуальной индустрии, деятельность которых уже давно признана властями законной.

Ранее в прошлом году официальные лица «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в афганском городе Мазари-Шариф распорядились закрыть все бани сауны и бассейны под предлогом борьбы с пропагандой проституции.