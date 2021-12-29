Талибы закрыли женские бани в Мазари-Шарифе под предлогом борьбы с проституцией

Официальные лица «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в афганском городе Мазари-Шариф распорядились закрыть все бани сауны и бассейны под предлогом борьбы с «пропагандой проституции». Об этом пишет Etilaatroz.

По информации издания, работать разрешили только мужским баням с отдельными комнатами, женские бани закрылись в городе полностью. Хозяин одной из мужских бань также сообщил, что талибы пригрозили наказать их, если общественные бани будут открыты.

Владелица одной из женских бань рассказала, как талибы пришли к ней в заведение с требованием немедленно вывести женщин. «Когда мы запрещаем женщинам появляться на публике, разве им можно ходить в баню?» — заявил один из членов радикальной группировки.

Ранее официальные лица «Талибана» в районе Мукур провинции Газни запретили врачам оказывать помощь больным женщинам, которых вместо махрама (родственника-мужчины) сопровождают в больницу родственницы-женщины. Комиссия талибов по руководству и найму опубликовала заявление, где подчеркивает незаконность и аморальность обращения женщин в медицинские учреждения в произвольном порядке и требует медицинский персонал воздержаться от помощи таким пациенткам.