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Талибы запретили врачам оказывать помощь женщинам без сопровождения мужчины

Талибы в Газни запретили медикам помогать больным женщинам без сопровождения мужчины

Фото: Bram Janssen / Reuters

Официальные лица «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Мукур, провинции Газни, запретили врачам оказывать помощь больным женщинам, которых вместо махрама (родственника-мужчины) сопровождают в больницу другие родственницы женщины. Об этом сообщает Etilaatroz со ссылкой на источник в органах здравоохранения.

Комиссия талибов по руководству и найму опубликовала заявление, где подчеркивает незаконность и аморальность обращения женщин в медицинские учреждения в произвольном порядке без сопровождения мужчин и требует медицинский персонал воздержаться от помощи таким пациенткам.

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По словам источника, запрет применяется и в других районах. Представители Министерства исламского призыва и ориентации, поощрения желательного и запрещения предосудительного призвали общественность бороться с нарушениями и не пускать женщин в больницы без махрама.

13 декабря власти Афганистана приняли решение относительно того, какую женскую одежду можно считать допустимой. По словам представителя «Талибана» и.о. министра поощрения желательного и запрещения предосудительного Мохаммада Халида Ханафи, жительницы Афганистана могут носить одеяния, полностью скрывающие их от чужих глаз. Речь идет о парандже, никабе или ином типе исламского одеяния, которое полностью скрывает лицо и тело женщины.

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Анжелика Бережная
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