Талибы придумали приемлемую одежду для жительниц Афганистана

Власти Афганистана приняли решение относительно того, какую женскую одежду можно считать допустимой. По словам представителя «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) и.о. министра поощрения желательного и запрещения предосудительного Мохаммада Халида Ханафи, жительницы Афганистана могут носить одеяния, полностью скрывающие их от чужих глаз. Его цитату приводит «Sputnik Афганистан».

Речь идет о парандже, никабе или ином типе исламского одеяния, которое полностью скрывает лицо и тело женщины. Ханафи объяснил такое решение кораническими аятами.

Ранее талибы заявили, что женщины обязаны скрывать свои лица и носить только ту одежду, в которой нельзя различить очертания их тел. Эту директиву не объяснили, хотя в исламе закрывание своего лица традиционно было желательной, а не обязательной мерой.

При этом Sputnik отмечает, что в ряде городов страны девушки все равно нарушают эти правила.