Культура
13:06, 6 марта 2026Культура

Безруков стал новым худруком МХАТ имени Горького

Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову.

До этого Безруков заявил, что не является претендентом на должность ректора Школы-студии МХАТ. Он подчеркнул, что ему «вполне достаточно» артистической деятельности, преподавания во ВГИКе и занятости на посту художественного руководителя Московского Губернского театра.

Ранее 6 марта сообщалось, что актер и режиссер Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. С октября 2021 года Хабенский также является художественным руководителем-директором МХТ имени Чехова.

