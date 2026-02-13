Безруков ответил на слухи о вероятном назначении в Школу-студию МХАТ

Безруков заявил, что не претендует на должность ректора Школы-студии МХАТ

Народный артист России Сергей Безруков заявил, что не является претендентом на должность ректора Школы-студии МХАТ. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ», — написал актер. Безруков подчеркнул, что ему «вполне достаточно» артистической деятельности, преподавания во ВГИКе и занятости на посту художественного руководителя Московского Губернского театра.

11 февраля режиссер Константин Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от должности ректора Школы-студии МХАТ. О том, что стало причиной его решения, режиссер не упомянул. Всего пост он занимал 20 дней, сменив Игоря Золотовицкого, которого не стало 14 января.

В Минкульте удовлетворили просьбу Богомолова, отметив, что решение о назначении нового ректора будет принято в соответствии с установленным порядком. На фоне этого в Сети появились слухи о вероятном назначении Сергея Безрукова, Дмитрия Певцова или Евгения Писарева.