Безрукову задали вопрос о назначении в Школу-студию МХАТ

Сергей Безруков не стал комментировать вероятное назначение в Школу-студию МХАТ

Народный артист России Сергей Безруков отказался комментировать свое вероятное назначение на пост ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщает ТАСС.

Издание отмечает, что актер не стал отвечать на слухи о ректорстве, которые появились после ухода с поста исполняющего обязанности Константина Богомолова.

Среди вероятных преемников также называются фамилии Дмитрия Певцова и Евгения Писарева.

Российский режиссер и актер Константин Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора школы-студии МХАТ. Позже Минкульт освободил его от должности.