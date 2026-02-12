Безрукову задали вопрос о назначении в Школу-студию МХАТ

Народный артист России Сергей Безруков отказался комментировать свое вероятное назначение на пост ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщает ТАСС.
Издание отмечает, что актер не стал отвечать на слухи о ректорстве, которые появились после ухода с поста исполняющего обязанности Константина Богомолова.
Среди вероятных преемников также называются фамилии Дмитрия Певцова и Евгения Писарева.
Российский режиссер и актер Константин Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора школы-студии МХАТ. Позже Минкульт освободил его от должности.