Культура
15:31, 11 февраля 2026Культура

«От сердца желаю удачи и терпения». Богомолов после скандала покидает Школу-студию МХАТ. Он занимал пост ректора всего 20 дней

Богомолов попросил Минкульт об уходе из Школы-студии МХАТ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский режиссер и актер Константин Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора школы-студии МХАТ. Об официальном обращении с желанием отказаться от поста он сообщил в своем Telegram.

Попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора школы-студии. Желаю школе и ее будущему руководству удачи и терпения

Константин Богомоловрежиссер и актер

Прошение об освобождении Богомолов подал Любимовой ранее, 11 февраля. О том, что стало причиной его решения, он не сказал. Всего пост он занимал 20 дней, сменив Игоря Золотовицкого, которого не стало 14 января.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Уход режиссера с поста ректора Школы-студии МХАТ объяснили

ТАСС указал, что Богомолов мог подать заявление об отставке по одной важной причине — режиссер не смог совмещать несколько высоких должностей. Известно, что он является еще и худруком Театра на Малой Бронной.

Тем не менее инсайдеры добавили, что возглавлять серьезные структуры одновременно и невозможно, и нельзя в целом. Согласно уставу Школы-студии МХАТ, совмещение должности ректора с иной оплачиваемой высокой должностью не разрешается.

При этом есть версия, что Богомолов попал под давление профессионального сообщества. Все это повлияло на его нынешнее решение. Речь может идти о недавнем скандале в Школе-студии МХАТ. В конце января коллектив обратился с открытым письмом к Любимовой с требованием пересмотреть назначение Богомолова на пост исполняющего обязанности ректора. По их мнению, такой выбор противоречит традиции преемственности, существующей на протяжении многих поколений. Также артисты призвали министра культуры рассмотреть на позицию людей, непосредственно связанных с историей театра.

Названы первые претенденты на пост ректора Школы-студии МХАТ

В тот же день ТАСС со ссылкой на инсайдеров сообщил о первых возможных претендентах на пост ректора Школы-студии МХАТ. Константина Богомолова имеет шанс заменить народный артист Сергей Безруков. Также на эту вакантную позицию рассматриваются российские театральные актеры Евгений Писарев и Дмитрий Певцов.

Источники агентства отдельно пояснили, что на кандидатуру Писарева обратили внимание на фоне его эффективной работы в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Там, как известно, он занимает пост худрука. Помимо этого, Писарев продолжает вести уроки, и ученики его любят.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуме отреагировали на решение Богомолова уйти с должности

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов высказался о решении Константина Богомолова оставить пост ректора Школы-студии МХАТ. По его мнению, театральный деятель сделал все правильно.

Шолохов объяснил, что человек должен быть принят как руководитель, но если же его воспринимают как чужеродного, то очевидно, что ничего хорошего из этого не выйдет. К сожалению, подметил чиновник, Богомолова нынешний коллектив не принял. Также тот указал, что уважение заработать можно, но это долгий процесс и не всегда складывающийся.

Здесь было коллективное мнение, не только сотрудников и выпускников организации, но и цеха в значительной степени. Мнение, которое было поддержано в обществе

Александр Шолоховпервый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

В заключение Шолохов заявил, что Богомолов, вероятно, изначально и не рассчитывал занимать данный пост. Подобное, по мнению чиновника, стало лишь негативным развитием событий для режиссера.

