Стал известен преемник Золотовицкого в Школе-студии МХАТ

Константин Богомолов возглавил Школу-студию МХАТ после ухода Игоря Золотовицкого

Режиссер Константин Богомолов занял место ректора Школы-студии МХАТ после ухода Игоря Золотовицкого. Об этом сообщает Telegram-канал «Известий» со ссылкой на свои источники.

По информации источника, Богомолов будет работать в учреждении в качестве исполняющего обязанности руководителя.

Издание отмечает, что с 2019 года он является художественным руководителем Театра на Малой Бронной, а с 2024-го — Театра-Сцены «Мельников». Судьба этих двух позиций на данный момент неизвестна, возможно, речь идет о совмещении обязанностей во всех трех театрах.

В 2025 году драматург и постановщик получил почетное звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

14 января 2026 года не стало известного актера, заслуженного артиста России и ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Известно, что актер страдал от рака желудка. Сообщается, что Золотовицкого трижды госпитализировали в конце 2025 года.