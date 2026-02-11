Стали известны претенденты на пост ректора Школы-студии МХАТ

Безруков и Певцов могут сменить Богомолова на посту ректора Школы-студии МХАТ

Стало известно, кто может заменить Константина Богомолова на посту ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инсайдеров, близких к Ученому совету учебного заведения.

По информации источника, вакантную позицию могут занять народные артисты РФ Сергей Безруков, Евгений Писарев или Дмитрий Певцов. «Изначально выбор стоял между Богомоловым, Певцовым и Безруковым», — сообщил собеседник агентства.

Также инсайдер высказался о кандидатуре художественного руководителя Московского драматического театра имени Пушкина Евгения Писарева, который связан с МХАТ. «Он там преподает, студенты его любят», — добавил он.

Ранее Константин Богомолов сообщил, что подал прошение об освобождении от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Причину такого решения он не раскрыл.