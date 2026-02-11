Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Культура
10:19, 11 февраля 2026Культура

Богомолов попросил снять его с должности в Школе-студии МХАТ

Богомолов попросил министра культуры снять его с должности в Школе-студии МХАТ
Андрей Шеньшаков

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Режиссер и актер Константин Богомолов обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора школы-студии МХАТ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В заявлении Богомолов написал, что желает терпения новому руководству одного из главных театральных училищ страны.

«Попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора школы-студии. Желаю школе и ее будущему руководству удачи и терпения», — написал Богомолов.

Ранее художественный руководитель Театра на Малой Бронной высказался о современном театральном образовании в России. По его мнению, уровень образования в последние годы сильно упал.

