Богомолов призвал к реформам в театральном образовании

Богомолов заявил, что театральному образованию в России необходимы реформы

Режиссер и актер Константин Богомолов высказался о современном театральном образовании в России. Об этом он порассуждал в проекте «Актерская студия» Вадима Верника.

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной заявил, что он часто бывает недоволен актерами на сцене. По его мнению, уровень образования в последние годы сильно упал и сейчас театральное сообщество находится «перед бурей».

«С каждым годом выходят менее обученные люди. Смотрю показы выпускников — с каждым годом все более катастрофично. Драма не только в необученности, но и в том, что у них нет понимания, что значит работа над собой», — сообщил Богомолов.

Также он высказался за проведение реформ в театральном образовании, которые должны начаться с того, чтобы студенты были готовы «не липово» сдавать историю искусств, историю музыки и французский язык, который «развивает массу психофизических навыков».

«Они иногда читают и слов не понимают, которые произносятся у Чехова, Тургенева, Толстого, Достоевского — они их реально не знают», — добавил он.

Ранее выпускники Школы-студии МХАТ обратились с открытым письмом к министру культуры России Ольге Любимовой. Они попросили отменить назначение режиссера Константина Богомолова на пост ректора легендарной актерской школы.