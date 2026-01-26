Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:39, 26 января 2026Культура

Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против Богомолова

Выпускники Школы-студии МХАТ попросили главу Минкульта не назначать Богомолова
Андрей Шеньшаков

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Выпускники Школы-студии МХАТ обратились с открытым письмом к министру культуры России Ольге Любимовой. Текст письма опубликовали многие известные артисты, в числе которых одним из первых стал Антон Шагин.

В своем обращении актеры и актрисы попросили отменить назначение режиссера Константина Богомолова на пост ректора легендарной актерской школы. По их мнению, такой выбор «категорически нарушает традиции преемственности», существующие на протяжении поколений.

«Основа преемственности в бережной передаче этических принципов школы, принципов, заложенных основоположниками, и подробно сформулированных в трудах Станиславского», — говорится в тексте письма.

Также артисты призвали главу Минкульта рассмотреть кандидатуры, связанные напрямую с историей театра. «Рассчитываем на ваше понимание и просим рассмотреть кандидатуры, чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны с нашей Школой», — добавили авторы.

Ранее стало известно, что режиссер Константин Богомолов занял место ректора Школы-студии МХАТ после ухода Игоря Золотовицкого. Сообщалось, что он будет работать в учреждении в качестве исполняющего обязанности руководителя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    В ЕС призвали перестать угождать Украине

    В Кремле объявили о начале работы по украинскому урегулированию

    Владельца дома оштрафовали на два десятка тысяч фунтов за сруб 28 деревьев

    Депутат рассказал о новых налогах для самозанятых россиян

    В России предложили маркировать туалетную бумагу

    В Кремле ответили на вопрос о смене состава переговорной группы России

    75-летняя Надежда Бабкина показала фото времен студенчества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok