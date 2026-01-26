Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против Богомолова

Выпускники Школы-студии МХАТ попросили главу Минкульта не назначать Богомолова

Выпускники Школы-студии МХАТ обратились с открытым письмом к министру культуры России Ольге Любимовой. Текст письма опубликовали многие известные артисты, в числе которых одним из первых стал Антон Шагин.

В своем обращении актеры и актрисы попросили отменить назначение режиссера Константина Богомолова на пост ректора легендарной актерской школы. По их мнению, такой выбор «категорически нарушает традиции преемственности», существующие на протяжении поколений.

«Основа преемственности в бережной передаче этических принципов школы, принципов, заложенных основоположниками, и подробно сформулированных в трудах Станиславского», — говорится в тексте письма.

Также артисты призвали главу Минкульта рассмотреть кандидатуры, связанные напрямую с историей театра. «Рассчитываем на ваше понимание и просим рассмотреть кандидатуры, чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны с нашей Школой», — добавили авторы.

Ранее стало известно, что режиссер Константин Богомолов занял место ректора Школы-студии МХАТ после ухода Игоря Золотовицкого. Сообщалось, что он будет работать в учреждении в качестве исполняющего обязанности руководителя.