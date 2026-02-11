Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:54, 11 февраля 2026Культура

Уход Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ объяснили

ТАСС: Богомолов покинул Школу-студию МХАТ, потому что не мог совмещать должности
Андрей Шеньшаков

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Режиссер Константин Богомолов ушел с поста исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ из-за невозможности совмещать эту должность с другими руководящими постами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста.

Заслуженный деятель искусств России является художественным руководителем Театра на Малой Бронной.

«Нужно было что-то выбрать: или школу-студию, или театр. Ты не можешь возглавлять серьезные структуры одновременно, нельзя совмещать. Тем более если речь идет о театре и вузе», — сообщил инсайдер журналистам.

Также издание отмечает, что, согласно уставу учреждения культуры, «совмещение должности ректора с другой оплачиваемой руководящей должностью внутри или вне института не разрешается», — говорится в документе.

Ранее Константин Богомолов выложил в своем Telegram-канале обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой снять его с должности ректора Школы-студии МХАТ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Лавров раскрыл ответ России на милитаризацию Гренландии

    Выявлен неожиданный фактор повышенного давления

    Введение полного НДС на иностранные товары предложили ускорить ради справедливости

    «Главный русофоб» Киргизии выступил с обращением

    В Кремле порассуждали о возможных проблемах на СВО из-за замедления Telegram

    Участникам покушения на генерала Алексеева распределили роли

    Ученые реконструировали внешность хорватского вампира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok