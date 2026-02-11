Уход Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ объяснили

ТАСС: Богомолов покинул Школу-студию МХАТ, потому что не мог совмещать должности

Режиссер Константин Богомолов ушел с поста исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ из-за невозможности совмещать эту должность с другими руководящими постами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста.

Заслуженный деятель искусств России является художественным руководителем Театра на Малой Бронной.

«Нужно было что-то выбрать: или школу-студию, или театр. Ты не можешь возглавлять серьезные структуры одновременно, нельзя совмещать. Тем более если речь идет о театре и вузе», — сообщил инсайдер журналистам.

Также издание отмечает, что, согласно уставу учреждения культуры, «совмещение должности ректора с другой оплачиваемой руководящей должностью внутри или вне института не разрешается», — говорится в документе.

Ранее Константин Богомолов выложил в своем Telegram-канале обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой снять его с должности ректора Школы-студии МХАТ.