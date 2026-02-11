Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

11:45, 11 февраля 2026КультураЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на просьбу Богомолова снять его с должности в Школе-студии МХАТ

Депутат Шолохов назвал решение Богомолова покинуть пост в МХАТе верным
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)
Константин Богомолов

Константин Богомолов. Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Человек должен быть принят как руководитель, если же его воспринимают как чужеродного, то очевидно, что ничего хорошего из этого не выйдет, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на просьбу режиссера и актера Константина Богомолова освободить его от исполнения обязанностей ректора школы-студии МХАТ.

Депутат назвал решение театрального деятеля верным, потому что в сложившийся коллектив должен приходить руководитель, которого принимают. Он отметил, что можно заработать уважение, но это долгий процесс и не всегда складывающийся.

«Здесь было коллективное мнение, не только сотрудников и выпускников организации, но и цеха в значительной степени. Мнение, которое было поддержано в обществе. Для человека, который, я предполагаю, не рассчитывал оказаться в подобной ситуации, конечно, это негативное развитие событий. Он, на мой взгляд, поступает совершенно верно. Совершенно очевидно и то, что в этой ситуации, извините, действовать по пути увольнения всей труппы было бы смешно», — высказался Шолохов.

Ранее Богомолов сообщил о том, что обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора школы-студии МХАТ. При этом он пожелал терпения новому руководству одного из главных театральных училищ страны.

До этого выпускники Школы-студии МХАТ обратились с открытым письмом к Любимовой с требованием пересмотреть назначение Богомолова на пост исполняющего обязанности ректора. По их мнению, такой выбор «категорически нарушает традиции преемственности», существующие на протяжении поколений. Также артисты призвали главу Минкульта рассмотреть кандидатуры, связанные напрямую с историей театра.

Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ после ухода из жизни 14 января Игоря Золотовицкого.

