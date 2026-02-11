Минкульт освободил Богомолова от должности

Минкульт объявил о снятии Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ

Министерство культуры Российской Федерации приняло просьбу Константина Богомолова об освобождении от поста исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе также отметили, что решение о назначении нового ректора будет принято в соответствии с установленным порядком.

«Константин Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию», — говорится в сообщении ведомства.

11 февраля Константин Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от должности ректора Школы-студии МХАТ. О том, что стало причиной его решения, режиссер не упомянул. Всего пост он занимал 20 дней, сменив Игоря Золотовицкого, которого не стало 14 января.

После новости о назначении известного режиссера и худрука Театра на Малой Бронной в Сети появилось обращение выпускников школы-студии к главе Минкульта Ольге Любимовой. В нем выражалось несогласие с выбором нового руководителя.