Студентов колледжа госпитализировали из-за мертвой змеи в еде из столовой

Студенты инженерного колледжа стали жертвами массового отравления после обеда в столовой. Об этом сообщает News9 Live.
Инцидент произошел в индийском городе Банка. Около 11 человек испытали тошноту и рвоту после того, как поели в столовой колледжа. Всех отравившихся госпитализировали. Сейчас их состояние стабилизировалось.
Вскоре после новостей об отравлении в прессе было опубликовано фото, на котором среди емкостей с едой видно похожее на змею мертвое существо. Именно попавшую в пищу рептилию посчитали причиной произошедшего. Как она попала в еду, неизвестно.
Администрация колледжа разорвала контракт с подрядчиком и оштрафовала его. Кроме того, директора и преподавателей попросили впредь всегда обедать со студентами, чтобы контролировать качество пищи.
Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Куэрнавака более 100 человек отравились на свадьбе. Скорую помощь вызвали на место торжества, часть пострадавших госпитализировали.