Студентов колледжа госпитализировали из-за мертвой змеи в еде из столовой

В Индии студенты отравились едой, в которую попала мертвая змея

Студенты инженерного колледжа стали жертвами массового отравления после обеда в столовой. Об этом сообщает News9 Live.

Инцидент произошел в индийском городе Банка. Около 11 человек испытали тошноту и рвоту после того, как поели в столовой колледжа. Всех отравившихся госпитализировали. Сейчас их состояние стабилизировалось.

Вскоре после новостей об отравлении в прессе было опубликовано фото, на котором среди емкостей с едой видно похожее на змею мертвое существо. Именно попавшую в пищу рептилию посчитали причиной произошедшего. Как она попала в еду, неизвестно.

Администрация колледжа разорвала контракт с подрядчиком и оштрафовала его. Кроме того, директора и преподавателей попросили впредь всегда обедать со студентами, чтобы контролировать качество пищи.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Куэрнавака более 100 человек отравились на свадьбе. Скорую помощь вызвали на место торжества, часть пострадавших госпитализировали.