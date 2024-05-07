Свадьба закончилась массовой рвотой у гостей

В Мексике свадьба закончилась отравлением более ста гостей

В мексиканском городе Куэрнавака больше ста человек отравились на свадьбе. Об этом пишет Daily Mirror.

После праздничного ужина из четырех блюд большинство присутствующих стали ощущать сильное недомогание. Хотя меню для женщин и мужчин отличалось, симптомы отравления почувствовали и те, и другие. Гости начали испытывать приступы головокружения, боль в животе, а также страдать от диареи, тошноты и рвоты.

На место торжества вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели пострадавших и забрали многих из них в больницу прямо в праздничных нарядах. Основную часть отравившихся выписали примерно через пять часов после госпитализации.

Предположительной причиной массового отравления стали грибы, блюда с которыми были приготовлены сторонней кейтеринговой компанией. Врачи проводят необходимые анализы, чтобы выяснить, чем именно отравились гости.

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