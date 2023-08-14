Женщина выпила два литра воды за 20 минут, потеряла сознание и не очнулась

Oddity Central: американка выпила два литра воды и больше не пришла в себя

Жительница США в жаркий день выпила два литра воды за 20 минут, что привело к потере сознания и летальному исходу. Об этом сообщает Oddity Central.

35-летняя Эшли Саммерс отдыхала с семьей на озере Фриман в штате Индиана. Из-за жары женщина почувствовала сильную жажду. По словам ее брата Девона Миллера, за 20 минут американка выпила четыре бутылки воды по 473 миллилитра каждая. В общей сложности объем выпитой ею воды составил около двух литров.

В тот момент она не ощутила серьезных симптомов, но позже, находясь в гараже своего дома, потеряла сознание и уже не пришла в себя. Врачи сообщили родным, что из-за быстрого употребления большого количества воды у американки произошло сильное воспаление мозга.

Доктор Блейк Фроберг из Университета Индианы заявил, что такое состояние возникает, когда человек быстро пьет много воды, а в его организме недостаточно натрия. Симптомы обычно включают мышечные судороги, тошноту, головную боль и общее чувство дискомфорта.

Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина мальчик попал в больницу с водным отравлением после того, как всего за час выпил шесть бутылок воды. После оказания медицинской помощи уровень натрия в крови мальчика нормализовался, и его состояние улучшилось.