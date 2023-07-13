Мальчик выпил в жару шесть бутылок воды и попал в больницу с водным отравлением

Daily Mail: в США ребенок выпил шесть бутылок воды и попал в больницу с водным отравлением

В американском штате Южная Каролина мальчик попал в больницу с водным отравлением после того, как всего за час выпил шесть бутылок воды. Об этом сообщает Daily Mail.

Десятилетний Рэй Джордан в жару играл на улице со своими двоюродными братьями. Через некоторое время он почувствовал жажду, вернулся домой и за час выпил шесть бутылок воды. Вскоре после этого самочувствие ребенка ухудшилось. Его движения стали заторможенными, он не мог пошевелить руками или повернуть голову из стороны в сторону. По словам родителей мальчика, у их сына был такой вид, будто он находился под воздействием наркотиков или алкоголя.

Обеспокоенные родители доставили Рэя в детскую больницу. Врачи провели обследование и обнаружили у него интоксикацию водой. Эта патология развивается, когда почки не могут справиться с большим количеством жидкости, поступающей в организм за короткий промежуток времени. Из-за этого уровень натрия в крови резко снижается до критического уровня.

«Они [врачи] давали ему мочегонное средство, чтобы вывести лишнюю жидкость, из-за которой у него развился отек мозга. Вот почему у него так сильно болела голова», — рассказала мать Рэя. После оказания медицинской помощи уровень натрия в крови мальчика нормализовался, и его состояние улучшилось. К настоящему времени ребенок полностью восстановился после произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель английского города Патчуэй попал в больницу из-за того, что ежедневно пил по пять литров воды для защиты от COVID-19. Из-за критически низкого уровня натрия в организме у британца случился отек мозга.

