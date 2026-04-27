Отрезавшая клиентке длинные волосы парикмахер разгневала пользователей сети

Парикмахер из Москвы и Иваново сделала клиентке с длинными волосами короткую стрижку и разгневала пользователей сети. Результат работы мастера и комментарии опубликованы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом dm_ju13_hair сняла на камеру женщину, которая пришла с длинными волосами и захотела короткую стрижку. Затем мастер показала результат преображения. Так, клиентка предстала с короткой стрижкой и челкой.

Зрители не оценили внешний вид женщины после стрижки, возмутившись в комментариях под постом. «Лучше бы обрезали под грудь, а то это бабское каре», «Сделали старуху», «Плюс 10 лет», «Честно? Кошмар», «Вау не произошло», — написали они.

Однако часть пользователей сети не согласилась с критикой. «Пришла женщина — ушла ребенок», «Шикарно», «Посвежела, помолодела!», «Помолодела на 10 лет!» — заявили юзеры.

Ранее в апреле популярная российская блогерша нашла необычный способ осветлить волосы дома. Инфлюэнсерша Саша Белар решила обесцветить пряди с помощью лимонного сока.