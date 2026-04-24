14:39, 24 апреля 2026

Популярная российская блогерша нашла необычный способ осветлить волосы дома

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @sashabelair

Популярная российская певица и блогер Саша Белар (настоящее имя — Александра Белякова) нашла необычный способ осветлить волосы дома. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 1,9 миллиона рублей.

Инфлюэнсерша с никнеймом sashabelair решила обесцветить пряди с помощью лимонного сока. Так, она взяла свежие цитрусы и выдавила из них сок на влажные волосы, затем высушила пряди и продемонстрировала результат. На кадрах видно, что локоны стали более светлыми.

Материалы по теме:
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022

Пользователи сети оценили рекомендацию Белар в комментариях под постом. «Это реально работает. Я, как парикмахер, клиентам рекомендую сок лимона смешать с кондиционером! Осветляет цвет. Убирает нежелательный оттенок. Вместо легкой смывки идеально, качество волос не страдает», «Я блондинка, и, бывает, по цвету проваливается тон, уходит в серость или становится темнее, чем бы мне хотелось, и лимон — это спасение! Он убирает серость, всю темноту. Но, чтобы не сушил волосы, я разбавляю с оливковым маслом», «Его можно смешивать с шампунем или бальзамом, результат огонь», — написали они.

Ранее в апреле россиянин одной фразой рассмешил плачущую из-за неудачной стрижки жену. Так, мужчина сравнил супругу с канадским певцом Джастином Бибером, чем развеселил ее.

    Последние новости

    Зафиксирован исторический для армии США момент

    Еврокомиссар рассказал странам ЕС об их огромных военных тратах

    Пожар разбудил туристов семейного отеля на Бали и попал на видео

    Шеф Пентагона обратился к союзникам со словами «халява закончилась»

    Покинувший Россию комик назвал разницу между европейцами и эмигрантами из СНГ

    Названы причины новой волны популярности компьютерных клубов

    Власти прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на кавказский регион России

    Назван способ вернуть молодость мышцам после 40 лет

    Названы убивающие зубную эмаль быстрее сахара привычки

    Бывший муж Лерчек обжаловал семилетний приговор

    Все новости
