Популярная российская блогерша нашла необычный способ осветлить волосы дома

Популярная российская певица и блогер Саша Белар (настоящее имя — Александра Белякова) нашла необычный способ осветлить волосы дома. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 1,9 миллиона рублей.

Инфлюэнсерша с никнеймом sashabelair решила обесцветить пряди с помощью лимонного сока. Так, она взяла свежие цитрусы и выдавила из них сок на влажные волосы, затем высушила пряди и продемонстрировала результат. На кадрах видно, что локоны стали более светлыми.

Пользователи сети оценили рекомендацию Белар в комментариях под постом. «Это реально работает. Я, как парикмахер, клиентам рекомендую сок лимона смешать с кондиционером! Осветляет цвет. Убирает нежелательный оттенок. Вместо легкой смывки идеально, качество волос не страдает», «Я блондинка, и, бывает, по цвету проваливается тон, уходит в серость или становится темнее, чем бы мне хотелось, и лимон — это спасение! Он убирает серость, всю темноту. Но, чтобы не сушил волосы, я разбавляю с оливковым маслом», «Его можно смешивать с шампунем или бальзамом, результат огонь», — написали они.

