18:38, 6 мая 2026Интернет и СМИ

Галкина заподозрили в стремлении к приходу в политику

Продюсер Рудченко: Галкин приехал в Ереван для карьерных встреч
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) мог приехать в Ереван во время проведения в Армении VIII саммита Европейского политического сообщества, куда в том числе прибыли главы Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, ради карьерных связей. По мнению продюсера Павла Рудченко, артист стремится прийти к карьере политика. Такое предположение он высказал в беседе с aif.ru.

«Это определенная карьерная встреча на верхах. Скорее всего, Галкин видит себя на политической арене и пытается потихонечку протоптать туда тропинку, используя оппозиционную русофобскую тематику», — пояснил продюсер.

Говоря о супруге комика Алле Пугачевой, Рудченко посоветовал ей задуматься о том, как будущая карьера мужа может сказаться на ней.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон во время визита в Ереван спел песню известного музыканта Шарля Азнавура «Богема» под аккомпанемент Никола Пашиняна.

