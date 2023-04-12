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03:11, 12 апреля 2023Экономика

Российские типографии нашли альтернативу европейской бумаге

«Известия»: российские типографии начали закупать бумагу в Китае и Турции

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Российские типографии нашли альтернативу европейской бумаге и начали закупать ее в Китае и Турции. Об этом пишут «Известия».

Гендиректор «Красногорской типографии» Павел Мелихов отметил, что сейчас в компании на поставки из КНР приходится 35 процентов мелованной бумаги — эта доля будет расти. Также первая партия была закуплена в Турции.

Также бумагу из Китая приобретает типография «Печатных дел мастер», рассказал ее директор по развитию Владимир Масликов. Однако уточняется, что продукция из КНР идет в Россию довольно долго — ожидание может достигнуть шести-восьми месяцев.

По словам исполнительного директора Союза полиграфистов Санкт-Петербурга Ирины Ивкиной, в условиях дефицита бумаги и роста цен на нее компании начнут искать партнеров не только в Турции и Китае, а например, и в Индонезии.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров заявил, что производимая в России желтая офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от беленой.

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Юлия Мискевич
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