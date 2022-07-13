Власти заявили о пользе для глаз российской желтой офисной бумаги

В Минпромторге заявили, что производимая в России желтая офисная бумага полезна для глаз

Производимая в России желтая офисная бумага полезна для глаз человека в отличие от беленой, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров. Его цитирует РИА Новости.

«Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага она полезна для глаз человека», — заявил замминистра. При этом, добавил он, себестоимость такой «фактурной» бумаги ниже, поэтому в ведомстве считают, что беление бумаги является «серьезным маневром» со стороны целлюлозно-бумажный комбинатов (ЦБК).

Бочаров отметил, что небеленая бумага наносит меньший вред экологии России. Кроме того, по данным Минпромторга, на данный момент потребительский спрос на «фактурную» бумагу гораздо выше, чем на обычную. В целом спекулятивный спрос на бумагу, зафиксированный в марте, был закрыт уже в конце мая, сказал замминистра.

В начале марта финская химическая компания Kemira, являвшаяся основным поставщиком хлората натрия в Россию, прекратила экспорт. С помощью этого химиката на заводах по производству бумаги отбеливают целлюлозу. Позже ряд поставщиков мелованной бумаги, в том числе Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper, объявили об уходе из России или приостановке деятельности. По словам Бочарова, Светлогорские, Кондопожские, Туринские ЦБК уже смогли адаптироваться к новым условиям работы и начали производить офисную бумагу без использования отбеливателя.

Мировая история санкций



